Moda, Marenzi: non dispedere lavoro fatto dal Mise

Milano, 6 mar. - "Il risultato elettorale non si discute. Ora quello che noi ci aspettiamo e` che il lavoro fatto in questi cinque anni, soprattutto dal ministero dello Sviluppo economico, continui soprattutto per la parte di promozione del made in Italy. Questo è quello che chiediamo". Lo ha dichiarato il presidente di Confindustria Moda, Claudio Marenzi, alla luce dell'esito delle elezioni politiche del 4 marzo.

"Il nostro compito - ha aggiunto Marenzi in occasione dell'assemblea annuale di Smi (Sistema Moda Italia) a Milano - sarà quello di spiegare ai nuovi attori l`importanza del nostro settore sia per quanto riguarda i numeri sia per quanto riguarda la bilancia commerciale positiva, ma soprattutto i posti di lavoro che noi esprimiamo".