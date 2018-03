Grecia, sei arresti dopo attacchi a migranti e attivisti sinistra

Atene, 6 mar. - Sei uomini greci, appartenenti a gruppi di estrema destra, sono stati arrestati oggi dalla polizia antiterrorismo con l'accusa di essere coinvolti in una serie di attacchi messi a segno di recente contro migranti e attivisti di sinistra. Lo ha riferito una fonte di polizia, precisando che cinque arresti sono stati eseguiti nei pressi di Atene, il sesto nella città settentrionale di Giannina. La polizia non ha ancora precisato se si tratti o meno di membri del partito neonazista Alba Dorata, quarta forza politica in parlamento.

Dieci giorni fa, cinque persone sono rimaste ferite dopo che otto persone hanno attaccato un centro antifascista nel porto del Pireo, vicino ad Atene. Tra i feriti, due dei quali portati in ospedale, c'è anche un legale della famiglia di Pavlos Fyssas, il rapper antifascista ucciso da esponenti di Alba Dorata nel settembre 2013.

Complessivamente sono 70 i parlamentari e gli esponenti del partito Alba Dorata sotto processo per una serie di reati, tra cui appartenenza a un'organizzazione criminale.