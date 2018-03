Ruanda, arrestati sei leader religiosi dopo chiusura di 700 chiese

Kigali, 6 mar. - Sei leader religiosi sono stati arrestati in Ruanda per essersi opposti alla chiusura di oltre 700 chiese decisa nei giorni scorsi dal governo perchè non conformi alla norme di sicurezza e igiene. Lo ha riferito oggi la polizia, precisando che si tratta di esponenti della chiesa pentecostale, tra cui il vescovo Innocent Rugagi.

"Dopo la chiusura delle chiese che non rispettavano gli standard richiesti, alcuni leader religiosi hanno iniziato a tenere incontri illegali per opporsi e ostacolare la direttiva - ha detto alla France presse il portavoce della polizia, Theos Badege - la polizia ha iniziato a indagare per identificare la mente dietro questo atto illegale". L'ordine di chiusura ha colpito soprattutto le piccole chiese pentecostali che raccolgono poche centinaia di fedeli.

Il Ruanda sta definendo una nuova legge sulle congregazioni religiose che dovrebbe rendere più difficile l'apertura di nuove chiese. Il governo ha giustificato l'iniziativa con il fatto che alcuni predicatori "ingannerebbero i loro fedeli con sermoni falsi". Se la legge sarà approvata, i predicatori dovranno seguire corsi di teologia.