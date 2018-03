Unicef: sisma Papua Nuova Guinea: 270.000 persone bisognose aiuti -2

Roma, 6 mar. - "L`UNICEF sta lavorando senza sosta per fare tutto il necessario per mettere al sicuro la salute e la sicurezza dei bambini e delle famiglie nella Cordigliera della Papua Nuova Guinea", ha dichiarato Karin Hulshof, Direttore Regionale dell`UNICEF per l`Asia orientale e il Pacifico. "Assicurare che tutte le persone colpite siano al sicuro e in salute, con accesso ad acqua pulita, cibo e spazi sicuri è la prima priorità".

Lavorando con il Governo della Papua Nuova Guinea, con l`OMS e con UN Women, l`UNICEF si sta concentrando per: curare i bambini che soffrono di malnutrizione acuta grave, ristabilire la catena del freddo per i vaccini e predisporre spazi sicuri e per l`apprendimento con strutture idriche e igienico-sanitarie per i bambini e le donne nelle aree colpite. (Segue)