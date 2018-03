Unicef: sisma Papua Nuova Guinea: 270.000 persone bisognose aiuti

Roma, 6 mar. - L`UNICEF sta lavorando per rispondere ai bisogni delle persone colpite dal terremoto di magnitudo tra 6 e 7,5 gradi della Scala Richter e dalle circa 100 scosse di assestamento, che hanno colpito quattro provincie della Cordigliera in Papua Nuova Guinea, in stato di emergenza dalla settimana scorsa.

Le prime notizie e le valutazioni dei danni via area hanno rivelato che il 65% delle strutture sanitarie sono chiuse e le scuole sono state danneggiate in misura tale che le autorità stanno considerando di cancellare l`intero anno scolastico. Secondo le stime indicative delle Nazioni Unite, in attesa dell`approvazione del Governo, delle 270.000 persone che hanno bisogno di assistenza umanitaria immediata, più di 133.000 hanno meno di 18 anni. (Segue)