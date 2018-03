Siria, Usa: combattenti curdi da noi sostenuti partiti a Afrin

Roma, 6 mar. - "Parte dei combattenti curdi sostenuti dagli Usa nel Nord della Siria hanno lasciato le loro postazioni dirigendosi alla vicina Afrin per sostenere i loro compagni a respingere l'offensiva lanciata dalla Turchia sull'zona curda; e questo ha causato un fermo operativo nella lotta i jihadisti dell'organizzazione di Daesh". E' quanto ha detto, ricorrendo all'acronimo in arabo dello Stato Islamico (Isis), il portavoce del dipartimento alla Difesa statunitense colonnello Robert Manning come riportano stamane media mediorientali.

Da parte sua, un secondo portavoce del Pentagono, il maggiore Adrian Rankin Galloway, ha detto che "gli Stati Uniti proseguono ad eseguire le operazioni militari contro l'organizzazione di Daesh", sottolineando che "la partenza di combattenti curdi non ha portato alla ripresa da parte dei jihadisti nessuno dei territori che avevano perso in Siria".(Segue)