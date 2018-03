Afghanistan, Usa: talebani accolgano offerta colloqui di Ghani -2

Roma, 6 mar. - Alice Wells, alta funzionaria dell'Ufficio per gli Affari dell'Asia centrale e del Sud, all'interno del dipartimento di Stato, ha detto ai giornalisti di essere rimasta colpita dalla proposta di Ghani. "L'ho sentito offrire un processo dignitoso", ha detto. "Questa non è una resa che viene offerta ai talebani, ma un processo dignitoso per raggiungere un quadro politico", ha aggiunto, sottolineando che la conferenza di Kabul è stata "davvero un evento storico di riferimento".

Wells ha detto che il governo afgano ha "ascoltato attentamente" i talebani e ha risposto a molte delle loro richieste. L'offerta del presidente è "abbastanza avanzata, e francamente credo che abbia colto di sorpresa i talebani", ha commentato ancora la funzionaria Usa. "Questa è stata un'offerta piuttosto coraggiosa". "Incoraggiamo senz'altro i talebani a prendere sul serio questa offerta. Impone ai talebani la responsabilità di rispondere", ha insistito Wells.

La scorsa settimana, i talebani hanno detto di essere pronti a entrare in contatto diretto con gli Stati Uniti per trovare una "soluzione pacifica" dopo oltre 16 anni di guerra. Nella loro comunicazione, il movimento ribelle non ha tuttavia fatto alcun cenno all'inclusione in un eventuale negoziato del governo afgano.

(fonte afp)