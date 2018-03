Afghanistan, Usa: talebani accolgano offerta colloqui di Ghani

Roma, 6 mar. - Gli Stati Uniti hanno invitato i talebani d'Afghanistan a prendere in considerazione l'offerta per colloqui di pace avanzata nei giorni scorsi dal presidente Ashraf Ghani. Durante la conferenza internazionale di Kabul della scorsa settimana, Ghani ha svelato un piano per avviare colloqui con i talebani, incluso anche l'eventuale riconoscimento del loro ruolo come partito politico.

In cambio, Ghani ha precisato che i militanti dovrebbero riconoscere ufficialmente il governo e la costituzione afgani, un perenne punto critico nei tentativi passati di aprire un negoziato con il Movimento ribelle. Il portavoce dei talebani Zabiullah Mujahid si è però preso scherno del cosiddetto Processo di Kabul, scrivendo su Twitter che la conferenza ha solo cercato la "resa" dei talebani.

(fonte afp)(Segue)