Catalogna, il 12 marzo sessione per investitura Sanchez -3

Barcellona, 6 mar. - Ciò porrebbe un problema perché senza i quattro seggi della Cup JXC ed Erc hanno una maggioranza di appena un voto, e sia Puigdemont che un altro deputato eletto, Toni Comin, si trovano in Belgio e non potrebbero quindi partecipare al voto salvo appunto modifiche al regolamento - suscettibili di ricorso - che ne permettano la delega; Sanchez rischierebbe quindi di non avere i voti necessari: la soluzione alternativa sarebbe quella di rinunciare al seggio, ma ciò farebbe perdere loro l'immunità parlamentare.

La legge comunque impone di votare un candidato entro due mesi dalla prima sessione plenaria del Parlamento per l'investitura, pena un ritorno alle urne: non è tuttavia chiaro se data la sospensione della sessione in cui Puigdemont avrebbe dovuto essere investito, l'orologio istituzionale sia effettivamente partito, ma la sessione del 12 marzo dovrebbe far decorrere i termini.