Siria, Mosca offre "uscita sicura" ai ribelli dalla Ghouta

Roma, 6 mar. -La Russia ha offerto ai combattenti dell'opposizione siriana nella Ghouta Orientale una "uscita sicura" dalla loro enclave presso Damasco; offerta che, secondo media arabi, è stata subito respinta dai ribelli che hanno affermato che combatteranno "fino all'ultima goccia di sangue" a difesa della loro roccaforte assediata dalle forze governative.

"Dico ai combattenti illegali nella Ghouta Orientale, se non volete lasciare liberi i civili nelle zone da voi controllate, noi siamo pronti a garantire la vostra uscità assieme ai vostri famigliari in modo sicuro", ha dichiarato un portavoce della base militare russa al Hameimim, Alexander Ivanov come ha riportato il quotidiano panarabo al Quds al Arabi.

Immediata la risposta dei ribelli: "I russi non ci hanno fatto nessuna offerta", ha detto Wael Alwan, portavoce delle "Brigate al Rahman", gruppo islamista che combatte a difesa dell'enclave, il quale ha aggiunto "proseguiremo a difendere Ghouta fino all'ultima goccia di sangue".