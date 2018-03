- Il primo collegamento autorizzato, secondo fonti aeronautiche citate da media israeliani, sarebbe quello fra New Delhi e Tel Aviv, gestito da Air India. In questo modo il tempo di volo fra le due città si accorcerà di due ore e mezzo, dalle otto attuali a cinque e mezzo. La compagnia risparmierà anche carburante e potrà ridurre i costi dei biglietti. Ma il significato politico è di gran lunga più rilevante in quanto l'Arabia saudita non riconosce lo Stato ebraico.