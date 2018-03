Netanyahu: spazio aereo saudita aperto per voli con Israele

Roma, 6 mar. - L'Arabia Saudita ha a concesso alla compagna di bandiera indiana (Air India) l'autorizzazione per voli sul proprio spazio aereo attraverso nuove rotte da e per Tel Aviv. E' quanto ha rivelato il premier israeliano Benjamin Netanyahu in una dichiarazione non confermata da responsabili sauditi, come riferisce oggi la tv satellitare panaraba al Jazeera.

La dichiarazione di Netanyahu sono state fatte a corrispondenti della stampa israeliana a Washington al termine del suo incontro con il presidente americano Donald Trump. (Segue)