Boldrini: grazie a tutti, torno alla Camera da semplice deputata

Roma, 6 mar. - "Torno alla Camera come deputata di Libere e Uguali". Lo ha scritto su Facebook la presidente uscente della Camera, Laura Boldrini.

"Per questo - ha aggiunto - voglio ringraziare tutte le persone che mi hanno votata, quelle che ho incontrato sul territorio per le tante iniziative fatte a Milano e in Lombardia e quelle che mi hanno sostenuto e che mi hanno fatto sentire la loro vicinanza in questa campagna elettorale".

"Il risultato di Liberi e Uguali - ha ammesso Boldrini - è deludente. E' vero, è una formazione politica che ha solo tre mesi, non potevamo aspettarci grandi risultati in così poco tempo. Ma se vogliamo pensare di costruire una forza progressista, inclusiva e innovativa, dovremo discutere a fondo sulle ragioni di quella che, indiscutibilmente, è stata una sconfitta. Lo faremo".

"Per ora voglio dire ancora grazie a chi non mi ha mai fatto mancare il proprio sostegno e la propria vicinanza. Sappiate che proprio da voi e con voi intendo ripartire", ha concluso.