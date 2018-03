Milano, 6 mar. - La grande coalizione tedesca è "un messaggio forte che viene dalla Germania. Dopo diversi mesi la politica si compatta, la Francia lo è con Macron". Lo ha messo in evidenza il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, per il quale "l'auspicio è che anche in Italia, dopo l'esito di voto, si entri nei fatti e si costruisca una stagione importante per il nostro Paese e per l'Europa".