Vendite globali ferme, per LEGO nel 2017 ricavi in calo del 7%

Milano, 6 mar. - Ricavi in calo del 7%, al netto dei cambi, altrimenti il calo arriva fino all'8%. E' questo il primo dato che emerge dai risultati annuali di LEGO Group, l'azienda danese che produce i celeberrimi mattoncini da incastro e che resta uno dei brand più forti al mondo. I dati diffusi da Billund parlano per il 2017 di vendite globali ferme e di ricavi totali a 35 miliardi di Corone danesi (pari a 4,69 miliardi di euro) rispetto ai 37,9 mld DKK (5,08 mld EUR) del 2016. Gli utili operativi si assestano per il 2017 a 10,4 mld DKK (1,39 mld EUR), in calo del 17% rispetto al 2016, quando si era raggiunta la cifra di 12,4 mld DKK (1,66 mld EUR). In calo anche gli utili netti: 7,8 mld DKK (1,04 mld EUR), rispetto ai 9,4 mld DKK (1,26 mld EUR) dell'anno precedente. Cresce invece il cash flow: nel 2017 10,7 mld DKK (1,43 mld EUR), rispetto ai 9,1 mld DKK (1,22 mld EUR).

"Il 2017 - ha commentato Niels B. Christiansen, CEO di LEGO Group - è stato un anno di sfide e complessivamente non siamo soddisfatti dei risultati finanziari. Comunque, abbiamo chiuso l'anno in miglioramento: a dicembre le vendite sono cresciute in sette dei nostri 12 maggiori mercati e siamo entrati nel 2018 con una migliore situazione dei magazzini. Quest'anno vogliamo stabilizzare il business e investire per una crescita sostenibile di lungo periodo".

Nel 2017, in particolare, i ricavi di LEGO Group sono calati in mercati stabilizzati come il Nord America e l'Europa, ma in molti mercati si è comunque registrata una crescita delle vendite al dettaglio, specialmente nella parte finale dell'anno. LEGO prevede - si legge nella nota ufficiale del gruppo danese - di tornare a crescere anche in queste regioni. La Cina inoltre rappresenta un mercato con "grosso potenziale", con ricavi cresciuti a doppia cifra nel 2017 e la recente firma di una partnership con Tencent, una delle principali Internet company del Paese asiatico. Altro mercato su cui LEGO vuole puntare è quelle del Medio oriente e dell'Africa, e per questo l'azienda ha fatto sapere che aprirà un ufficio a Dubai.