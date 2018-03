Rutelli: risultato Pd catastrofico, ascolti chi ha vinto elezioni -2

Roma, 6 mar. - "Penso - ha insistito Rutelli - che un partito politico dovrebbe essere un'espressione di una collettività e di fronte a un risultato così catastrofico, senza precedenti, come numeri e come percentuali e come sentimento prevalente nel popolo italiano, non c'è duibbio che occorra una riflessione molto accurata e non delle dichiarazioni assertive".

"Si tratta - ha aggiunto - di una vittoria a due facce: sia del centrodestra come coalizione a trazione Lega e sia dei 5 stelle che hanno vinto come forza politica. Tocca a loro innanzitutto parlare. Chi ha perso le elezioni rifletta sulle ragioni, ascolti chi le ha vinte e ha il potere di formare la coalizione se ha i numeri. Se non avvenisse bisogna ascoltare quello che dice Mattarella. Chi ottiene una risultato che è la metà di quello delle Europee ha un dovere di grandissima umiltà e rispetto degli elettori".