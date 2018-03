Rutelli: risultato Pd catastrofico, ascolti chi ha vinto elezioni

Roma, 6 mar. - Quello del 4 marzo "è un voto democratico, bisogna rispettare la volontà degli elettori: 1 su 3 ha votato M5s". Lo ha detto Francesco Rutelli, a Circo Massimo su Radio Capital, definendo il risultato del Pd "catastrofico".

Secondo Rutelli "è doveroso lasciare la parola a chi ha vinto le elezioni, giusto che chi le ha perse faccia un passo indietro, può darsi che chi ha vinto non sia in grado di formare una maggioranza a quel punto anche chi ha perso può dire la sua di fronte alla chiamata del presidente della Repubblica e farlo con una riflessione politica e collettiva non con una pregiudiziale dichiarazione fatta nei minuti successivi al voto".

"Non c'è una maggioranza in Parlamento - ha sottolineato - e, se non ci sarà nella regione Lazio, Zingaretti dovrà trovarla al di là del perimetro della sua coalizione. In Lombardia il 50% dei voti è andato al centrodestra e non credo si possa dire che quella regione sia governata male, non si possa dire che è governata da una maggioranza antisistema né che la Lega sia antisistema".

"La parola - ha proseguito Rutelli - sta al presidente della Repubblica, deve essere l'equilibratore, l'armonizzatore che porta a formare una maggioranza coerente e un governo decente speriamo per affrontare i problemi degli italiani anche ascoltando le cose che hanno detto. Non c'è dubbio che il Pd che raccoglie poco più del 18% ottiene un risultato catastrofico: ora si deve mettere con molta umiltà all'ascolto del paese e con molta responsabilità istitutzionale di fronte all'opportunità di stare all'opposizione o, di fronte all'impossibilità di formare un governo del paese, di ascoltare quanto richiesto dal vertice delle istituzioni".(Segue)