Elezioni, Boccia: avere a cuore l'interesse del Paese

Milano, 6 mar. - "L`appello lo abbiamo fatto ieri. L`idea di avere a cuore l`interesse del Paese". E' questo che chiede Confinfustria al futuro nuovo governo, quale che sia.

"Abbiamo appuntamenti importanti non solo in chiave italiana per continuare ad accelerare sulla crescita e ridurre i divari nel Paese che sono emersi anche in funzione dell esito di voto", ha argomentato Boccia a margine dell'assemblea annuale di Smi-Sistema Moda Italia, la Federazione del Tessile e Moda aderente a Confindustria.

"Abbiamo appuntamenti importanti a Bruxelles: a marzo la riunione dei capi di Stato; tra marzo e luglio un dibattito importante sul bilancio europeo e in particolare sulla politica di coesione, che é determinante per il nostro Paese", ha concluso.