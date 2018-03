Nardella: il Pd non può fare da stampella alla Lega o al M5s

Roma, 6 mar. - "Se continuiamo a litigare all'interno del Pd perdiamo altri 10 punti e questo sarebbe un errore clamoroso". Così, il sindaco di Firenze, Dario Nardella, commenta l'esito delle elezioni ai microfoni de 'I Funamboli' su Radio 24.

"Dimissioni di Renzi? Non possono che essere un atto irrevocabile - continua Nardella - e non ci vedo nulla di male se rimane fino l'elezione del presidente di Camera e Senato. Io condivido questa strategia: il Pd non può fare da stampella o al centrodestra a guida leghista o ai 5 stelle per il semplice fatto che gli elettori hanno voluto che noi fossimo all'opposizione. E' il gioco della democrazia: non possiamo per una logica di puro potere fare di tutto per stare al governo tradendo l'elettorato".