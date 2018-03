Tim accelera (+5,8%), voci fondo Elliott al 6% del capitale

Milano, 6 mar. - Tim incrementa ulteriormente i rialzi (+5,8% a 0,7708 euro) in scia alle indiscrezioni sulla discesa in campo del fondo attivita Elliott che avrebbe rastrellato azioni del gruppo telefonico in chiave anti-Vivendi, con l'obiettivo di contrastare la gestione dei francesi e presentare un proprio piano industriale. Secondo quanto riferisce Repubblica.it il fondo del finanziere Paul Singer avrebbe acquistato il 6% di azioni di Telecom. Per il momento non si hanno conferme sul raggiungimento di tale quota ma Elliott ha 4 giorni di Borsa aperta per comunicare il superamento della soglia rilevante (5%).

Anche a Parigi Vivendi è in rialzo (+1,6%).