Governo impugna legge Friuli Venezia Giulia su segretari comunali

Roma, 6 mar. - Il Consiglio dei ministri si è riunito oggi a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan.

L'esecutivo, si legge in una nota, ha deciso di impugnare la legge della Regione Friuli Venezia Giulia n. 44 del 28/12/2017 "collegata alla manovra di bilancio 2018-2020". Secondo l'impugnazione "l`art. 10, comma 15 stabilendo che fino al 30 giugno 2019 nei Comuni fino a 3000 abitanti, le funzioni di Segretario comunale e provinciale possono essere assicurate da un dipendente di categoria D in possesso del titolo di studio previsto per l`accesso alla qualifica di tale figura infungibile, figura che deve rispondere a ben determinati requisiti stabiliti dalla legislazione nazionale, viola la potestà legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile e, pertanto, confligge con l`art. 117, lettera l) della Costituzione".