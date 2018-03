Maltempo, Coldiretti Lazio: chiesto a Regione stato di calamità

Roma, 6 mar. - "In seguito ai gravissimi danni riportati dagli agricoltori, a causa dell`ondata di gelo siberiano della scorsa settimana, Coldiretti Lazio ha inviato alla Regione una specifica richiesta affinché siano attivate le procedure per il riconoscimento dello stato di calamità naturale". Lo fa sapere la Coldiretti Lazio.

"Tutte le colture sono state colpite e moltissime strutture pesantemente danneggiate dal gelo e dal peso delle neve - spiega il presidente di Coldiretti Lazio David Granieri - I danni che abbiamo riscontrato sono ingenti, oltre i 20 milioni di euro, con conseguenze drammatiche per agricoltori e allevatori che ci hanno segnalato molteplici criticità con effetti negativi sia nel breve sia nel lungo periodo. E` necessario, quindi, che la Regione Lazio attivi al più presto tutte le misure di sostegno possibili per tutelare un settore di primaria importanza per lo sviluppo e la difesa del territorio".