Editoria, Small Business Italia nuovo magazine su mondo lavoro

Roma, 6 mar. - E' nato Small Business Italia, il magazine online dedicato alle piccole e medie imprese, a professionisti e manager, al mondo del lavoro. Con informazioni e approfondimenti, il sito (www.smallbusinessitalia.it) spiega in modo chiaro e dettagliato novità, curiosità e percorsi pratici utili a imprese e lavoratori.

Con un linguaggio semplice il magazine pubblica e illustra quotidianamente articoli che hanno lo scopo di aiutare imprese e lavoratori ad implementare il proprio business o intraprendere una nuova attività. Attraverso notizie, approfondimenti quotidiani, suggerimenti e consigli pratici, Small Business Italia si pone l'obiettivo di accompagnare aziende e lavoratori nello sviluppo delle proprie attività.

"Con un linguaggio semplice e diretto - spiega uno dei due fondatori, Stefano Marini -, Small Business Italia pubblica articoli e guide pratiche per le piccole imprese che vogliono sviluppare il proprio business. Dalle indicazioni per aprire una partita Iva, a come chiedere un'aspettativa, a cos'è il tfr, a come compilare un curriculum. Ma anche informazioni sull'attualità, come ad esempio investire nelle criptovalute o come ottenere la surroga del mutuo. Tutto questo - conclude Marini - è Small Business Italia la start up dell'informazione utile".