/ Elezioni, Boccia: M5S? E' un partito democratico, non... -2

Milano, 6 mar. - Quanto alla fattibilità o meno del reddito di cittadinanza previsto dal programma del Movimento 5 Stelle, Boccia ha commentato: "Bisogna vedere cosa hanno veramente in mente di fare; quanto é la quota in termini di costo per lo Stato, e quindi quanto incide dal punto di vista di deficit e debito pubblico".

"Quest`ultimo - ha rilevato - non é una questione europea é una questione italiana. Tra l`altro, siccome nei prossimi anni avremo sicuramente un aumento dei tassi di interesse prima riduciamo il debito e meglio è per il Paese".