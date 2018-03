Fca, Marchionne: non è momento per alleanze, focus su obiettivi

Ginevra, 6 mar. - Per Fca non è il momento di pensare a possibili alleanze perché il gruppo è concentrato sugli obiettivi industriali. Lo ha detto l'amministratore delegato Sergio Marchionne dopo le indiscrezioni sui contatti con la Aston Martin per un'alleanza. "Sono scambi che devono esistere - ha sottolineato Marchionne - scambi piacevoli. Ma non concludiamo nulla perché non c'è nulla da concludere".

"Siamo concentrati sugli obiettivi al 2020 - ha aggiunto il numero uno di Fca al Salone dell'auto di Ginevra - siamo impegnati su questo. Ora non è il momento, siamo troppo occupati, dobbiamo finire quanto abbiamo iniziato".