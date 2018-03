Camera, 607 seggi ripartiti: 221 a M5s, 260 a centrodestra

Roma, 6 mar. - Sono 607 i seggi finora ripartiti alla Camera in base ai risultati delle elezioni politiche. Secondo i dati del Viminale, non ancora definitivi (61.374 su 61.401 e 221 collegi uninominali chiusi su 231), 221 seggi sono stati attribuiti al M5S: 133 in base alla quota proporzionale e 88 ottenuti dai candidati nell'uninominale.

Al centrodestra vanno 260 seggi: 73 alla Lega, 59 a Forza Italia, 19 a Fratelli d'Italia assegnati in base alla quota proporzionale e 109 con quella dell'uninominale.

Il Pd ne ha per ora 112 in totale, di cui 24 sull'uninominale e 86 sul proporzionale. Svp-Att ha due seggi.

Liberi e Uguali ne ha 14.