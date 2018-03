Fs, dal 15 marzo al via nuovo Frecciarossa Genova-Milano-Venezia -2

Genova, 6 mar. - I prezzi del nuovo servizio partono dai 14,90 euro per il Genova-Milano e dai 19,90 euro per il Genova-Venezia con un biglietto Super Economy e dai 29 euro per il Genova-Milano e 61 euro per il Genova-Venezia con un biglietto base.

"Il 15 marzo -ha scritto sulla sua pagina Facebook il governatore della Liguria, Giovanni Toti- il treno Frecciarossa diretto per Milano e Venezia partirà da Genova. Un'altra picconata per rompere l'isolamento della Liguria, un'altra promessa mantenuta", ha concluso il governatore.