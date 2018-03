Mondo di mezzo, legale Carminati: è un processetto

Roma, 6 mar. - "Ripeto ciò che ho già detto in primo grado: questo è un processetto mediaticamente costruito in una certa maniera per condizionarvi, anche con le inchieste del giornalista Lirio Abbate, che io ho ribattezzato Delirio Abbate". Così ha detto Bruno Naso, difensore di Massimo Carminati all'avvio del processo `Mondo di mezzo` nell`aula bunker di Rebibbia, a Roma. "Non si parla di processi in corso all`inaugurazione dell`anno giudiziario - ha continuato Naso - Si processano le persone per quel che fanno. Non per quel che si assume abbiano fatto. Non è un processo speciale. Vogliamo fare presto il processo ma farlo come un normale processo. Se fosse un processo speciale ci vorrebbe un tribunale speciale... e di tribunali speciali ne abbiamo piene le tasche".

Stamane l'udienza ha registrato momenti di polemica perché proprio i difensori di Carminati e di Salvatore Buzzi hanno chiesto il trasferimento dei propri assistiti in aula e non tramite collegamento in videoconferenza. Sotto accusa, nel complesso, ci sono 43 persone. La maggior parte delel quali non più sottoposte a misure cautelari. Naso aveva spiegato come quello in aula sia "un processetto mediaticamente costruito per condizionare i giudici anche con le inchieste del giornalista Lirio Abbate. Si processano le persone per quello che fanno e non per quello che si assume abbiano fatto".