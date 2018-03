Banda della Magliana, Pellegrinetti estradato oggi in Italia

Roma, 6 mar. - Atterrerà nel primo pomeriggio all`aeroporto di Roma Fiumicino Fausto Pellegrinetti, il 76enne romano appartenente alla "Banda della Magliana", condannato in via definitiva a 13 anni di reclusione per associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e riciclaggio.

Pellegrinetti è stato arrestato ad Alicante in Spagna lo scorso 21 gennaio, al termine di un'indagine durata circa due anni, condotta dalla Squadra Mobile della Questura di Roma e dal Servizio Centrale Operativo, con il coinvolgimento ed il supporto per la parte transnazionale della Direzione Centrale dei Servizi Antidroga e del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia del Dipartimento di Pubblica Sicurezza per il raccordo con la UDYCO della polizia nazionale spagnola.

Nel volo di rientro sarà scortato dagli agenti dello SCIP ed all`arrivo allo scalo romano verranno espletate le formalità dell`arresto sul territorio nazionale dall`Ufficio di Polizia di Frontiera Aerea di Fiumicino, per essere immediatamente associato in carcere a disposizione dell`autorità giudiziaria romana che emise i provvedimenti di custodia internazionali.