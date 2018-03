Whistleblowing: per le banche strumento di tutela già sviluppato

Milano, 6 mar. - Whistleblowing: un elemento importante nelle strategie e procedure aziendali contro la corruzione e comportamenti illegali, ma che va inserito, per integrarlo, nel quadro complessivo di tutti gli strumenti di tutela aziendali e delle prassi che danno concretezza ai valori etici e di responsabilità aziendali. E' quanto è emerso dal confronto tra avvocati, giuristi, e uomini di impresa organizzato nell'ambito del workshop di Intesa Sanpaolo "Luci e ombre del Whistleblowing", svoltosi a Milano.

Il sistema bancario ha affrontato le tematiche del Whistleblowing - e in particolare tutte le necessità organizzative per inserire lo strumento della segnalazione anonima nell'ambito delle proprie procedure - con due anni di anticipo rispetto alla normativa varata alla fine del 2017. "Il bilancio dei primi due anni di whistleblowing è positivo - ha detto Claudio Testa, Chief Audit Officer di Intesa Sanpaolo - le disposizioni e le cautele previste sono state pienamente rispettate, tutte le pratiche sono state concluse e gli eventi di maggior rilievo sono stati opportunamente segnalati alle strutture interne competenti. Il numero di segnalazioni è stato molto contenuto e non sono emerse anomalie comportamentali particolarmente gravi, grazie alle attività di rilevazione e segnalazione già precedentemente messe in atto dalla Banca che il whistleblowing è andato a integrare".

Nel sistema bancario quindi la nuova normativa va a inserirsi su un quadro normativo e procedurale già sviluppato. "La diffusione della cultura della legalità e la promozione dell'etica aziendale sono condizioni che Intesa Sanpaolo pone alla base delle proprie attività, attraverso una serie di pratiche ormai consolidatesi e che trovano riferimento nel codice di comportamento aziendale, nel codice etico, nel sistema integrato di controlli interni, nei controlli di primo e secondo livello e nel monitoraggio della qualità dei rapporti aziendali - spiega Testa - A tali strumenti la Banca ha affiancato sin dal 2016, tra le prime società in Italia e in armonia con le disposizioni di Banca d'Italia, il whistleblowing; il sistema dedicato alle segnalazioni interne e alla tutela del segnalante e del segnalato, a cui è stato riservato un apposito spazio nella homepage della Intranet aziendale dove i dipendenti possono trovare sia i riferimenti normativi che i contatti per segnalare le violazioni rilevate".

Sull'insieme delle imprese private, invece, la normativa sul whistleblowing costituisce una spinta importante a un cambiamento culturale stimolando un diverso giudizio, più positivo, di considerare la segnalazione anonima come realizzazione di un valore condiviso e non più come "delazione". "E' una normativa magari non necessaria, ma senza dubbio opportuna sicuramente spinge le aziende ad essere più sensibili a questi temi e a organizzarsi per garantire la giusta tutela a chi dispone di informazioni delicate da mettere a disposizione dell'azienda", prosegue Testa. Che poi aggiunge: "E' forse percepita ancora un po' come una forzatura dal punto di vista culturale, bisogna lavorarci: in Italia siamo cresciuti con il principio che chi fa la segnalazione "fa la spia", ma fa parte di certamente di schemi futuri".

Al workshop Banca Intesa "Luci e ombre del Whistleblowing" hanno partecipato, tra gli altri Livia Pomodoro, docente UNESCO all'Università degli Studi Milano e consigliere di amministrazione Intesa Sanpaolo; Giovanni Barbara, docente di Diritto Societario e Corporate Governance Università LUM Jean Monnet di Bari; Rossella Locatelli, docente di Economia degli Intermediari Finanziari Università dell'Insubria e presidente Comitato Rischi Intesa Sanpaolo; Rosanna Ricci dello Studio Legale Lexacta; Claudio Testa, Chief Audit Officer di Intesa Sanpaolo e Marcello Fumagalli, direttore Area Consulenza Banche ed Intermediari Finanziari Unione Fiduciaria.