Alitalia, dalle urne possibile spinta alla nazionalizzazione -2

Roma, 6 mar. - Ancora più netta la posizione del leader della Lega Nord, Matteo Salvini che si è detto pronto a difendere l'italianità del vettore e quindi a non "svenderla" agli stranieri. Anche lui, come il M5S riprende punta sulla strategicità di un vettore nazionale in connessione con il volano economico che potrebbe rappresentare il turismo per l'Italia. Il leader leghista non ha però spiegato se, nella sua visione, l'Alitalia debba essere nazionalizzata completamente o in partecipazione con investitori privati.

L'Alitalia commissariata intanto prosegue nella sua gestione di riequilibrio dei conti. Il 2017 ha infatti registrato, dopo sei anni che non accadeva, un aumento dei ricavi dell'1%, mentre il fatturato nel primo trimestre del 2018, dovrebbe crescere del 4-5%. In particolare il mese di dicembre scorso ha visto i ricavi crescere del 3%. Anche sul lato finanzario, la gestione commissariale sta producendo risultati migliori rispetto al passato. Il 2017 si è infatti chiuso per la compagnia con 807 milioni in cassa a cui si devono aggiungere i 103 milioni dati alla Iata come deposito, lasciando quindi sostanzialmente intatto il prestito ponte dello Stato da 900 milioni di euro.