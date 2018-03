Alitalia, dalle urne possibile spinta alla nazionalizzazione

Roma, 6 mar. - Il risultato venuto fuori dalle urne domenica scorsa potrebbe complicare il processo di vendita dell'Alitalia ma occorrerà attendere le prossime settimane per capire quale possa essere l'esito del lavoro dei commissari straordinari. Il processo di vendita della compagnia ha però un termine fissato dal Governo ed è quello del 30 aprile prossimo. A quella data si vedrà se le forze politiche saranno riuscite a formare una maggioranza in Parlamento. Le prossime settimane saranno crucuali, perché i destini della compagnia potrebbero variare proprio in base a quale tipo di Governo uscirà al termine delle consultazioni al Quirinale, con scenari possibili che vanno dalla rinazionalizzazione alla vendita tout court al miglior offerente.Il dato certo è che, fino ad ora, le due forze politiche uscite vincitrici dalle urne, ovvero il Movimento a 5 stelle e la Lega Nord, si sono fino ad ora espresse in maniera contraria alla sua vendita.

Sul blog del M5S, Luigi Di Maio e Roberta Lombardi a dicembre mettevano in guardia il Governo dal cedere la compagnia a Lufthansa, giudicando necessario piuttosto un rilancio della compagnia nell'ottica di un aumento dei flussi turistici verso il nostro paese. Più recentemente, Di Maio ha ribadito la volontà di rimettere in sesto la compagnia e poi interloquire con i possibili acquirenti. (segue)