Elezioni, Moody's: per voto Italia contano politiche non Governo

Roma, 6 mar. - "La direzione della politica economica e fiscale del prossimo governo, che emergerà solo nei prossimi mesi, sarà fondamentale per la solvibilità dell'Italia". Lo afferma il colosso statunitense dei rating Moody's che, in un documento di valutazione pubblicato dopo i risultati delle elezioni, sottolinea la necessità di "una strategia credibile per portare l'elevato rapporto debito pubblico/PIL dell'Italia su una chiara tendenza al ribasso, che sarebbe positiva per il merito di credito dell'Italia. La mancanza di un tale percorso di politica fiscale metterebbe l'Italia in rotta di collisione con l'UE".

L'agenzia di rating statunitense rileva anche che "oltre alla politica fiscale del prossimo governo, il nostro altro focus sarà se un'agenda di riforme strutturali emergerà dal nuovo esecutivo".

Insomma, per Moody's "piuttosto che l'esatta composizione del prossimo governo, le sue politiche economiche saranno fondamentali per determinare la direzione del merito di credito dell'Italia".