Referendum Mestre-Venezia, Zaia: delibera pronta, presto la data

Venezia, 6 mar. - "La delibera e' pronta, ora basta mettersi d'accordo sulle date considerando pro e contro". Lo ha detto il presidente del Veneto parlando dell'imminente firma della delibera con cui indire il referendum per la separazione di Venezia da Mestre (oggi l'area di terraferma inclusa nel comune di Venezia).

"C'e' l'impegno preso nei confronti dell'assemblea regionale e devo dar corso a questo impegno che ci chiede di fissare la data - ha aggiunto - non posso ancora dire quale sara' la data perche' in ballo c'e' anche il tema del grande incastro con tutte le amministrative. Immagino che sia difficile celebrare il referendum entro estate visto il periodo di silenzio elettorale e par condicio, considerando che sembra che si voti a fine maggio. Vedo piu' probabile una indizione per l'autunno". La delibera contenente la data del referendum sara' firmata nella prossima riunione di Giunta.