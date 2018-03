Fca, Marchionne: possiamo assorbire effetti dazi Usa nel 2018

Ginevra, 6 mar. - Fiat-Chrysler riuscirà ad assorbire gli effetti dei dazi americani nel 2018. Lo ha assicurato l'amministratore delegato Sergio Marchionne al Salone dell'auto di Ginevra. "Penso che possiamo assorbirli nel 2018 - ha sottolineato Marchionne - abbiamo già visto questo cambiamento di prezzi che è iniziato a dicembre".

"Non dobbiamo entrare - ha aggiunto il numero uno di Fca - in questa guerra psicologica, bisogna essere cauti e lavorare con l'amministrazione americana. Non sono così pessimista".