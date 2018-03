Roma, 6 mar. - Monte dei Paschi "è uscita dalla chirurgia d'urgenza" ma per tornare a camminare come gli altri "ci vorrà tempo". Lo ha detto l'amministratore delegato Marco Morelli intervenendo al congresso della Fabi.

"Il percorso sarà lento e pensare di muoverci in modo spedito come le altre banche non e' credibile" ha aggiunto Morelli "Lavoriamo giorno e notte sul piano, c'è un percorso tracciato".