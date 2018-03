Centinaio (Lega): governo M5s-Pd è opzione più naturale

Roma, 6 mar. - "C'è il rischio di finire all'opposizione semplicemente perché, oggi come oggi, forse diventa più naturale per il Movimento Cinque Stelle, per il Partito Democratico e per Leu provare a chiedere a Mattarella di avere i numeri per poter fare il governo". Lo dice ai microfoni di 24Mattino su Radio 24 Gian Marco Centinaio (Lega), intervistato da Luca Telese e Oscar Giannino. "È più naturale per il semplice motivo che effettivamente i voti arrivano tutti da quella parte", ha spiegato Centinaio, aggiungendo: "L'elettorato è un elettorato che comunque gradisce, ahimè, un possibile governo fatto da queste tre compagini e, anche da quello che abbiamo visto in Parlamento nella legislatura uscente, molto spesso le proposte del Partito Democratico erano condivise dallo staff maggiore del Movimento Cinque Stelle. Magari non nelle modalità, magari con alcune modifiche però c'erano comunque delle intese".

Centinaio ha, poi, concluso dicendo: "Ricordo a tutti, per esempio, che il presidente Grasso all'inizio della scorsa legislatura era stato eletto grazie ai voti dei Cinque Stelle siciliani, quindi, c'è un appeal tra il Partito Democratico e i Cinque Stelle".