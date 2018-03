Zaia: auspichiamo mandato esplorativo a Salvini per governo

Venezia, 6 mar. - "Come prima cosa dobbiamo essere rispettosi dei ruoli e delle prossime importanti tappe come la nomina dei due presidenti di Camera e Senato e restiamo in ossequioso silenzio ad attendere la scelta del capo dello Stato che deve indicare un premier che avrà il mandato esplorativo. Noi possiamo dire che auspichiamo che venga dato a Salvini che rappresenta la coalizione che ha preso più voti". Lo ha sottolineato il presidente del Veneto, Luca Zaia, parlando del risultato elettorale a margine di una conferenza stampa organizzata a Venezia.

"Escluderei alleanze o altre cose ma tutti questi aspetti li deve affrontare eventualmente il nostro segretario che è il nostro candidato premier - ha proseguito Zaia -. Comunque aspetterei di capire cosa farà il presidente della Repubblica. E' chiaro a tutti che nessuno ha la maggioranza e che per governare ci vogliono i numeri. Ma va ricordato anche che noi abbiamo l'istanza dell'autonomia che lambisce trasversalmente tutte le regioni. Sia chiaro, il Veneto non se ne torna a casa senza autonomia", ha concluso il governatore veneto.