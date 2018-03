Mattarella: impegno contro intolleranza e razzismo -2

Roma, 6 mar. - "Le storie dei Giusti - cioè di donne e uomini coraggiosi, che hanno affrontato alti rischi personali per salvare vite umane dalla persecuzione di regimi sanguinari, di apparati oppressivi, di ideologie totalitarie - sono memoria viva, e continueranno a essere esempi di civiltà e di umanità a cui ispirarsi", ha sottolineato Mattarella.

Per il capo dello Stato "trasmettere questa memoria alle generazioni più giovani è opera di straordinaria importanza, perché, come sappiamo, i germi dell'odio e della discriminazione non sono mai sconfitti una volta per tutti. L'azione educativa, a partire dalle scuole, è indispensabile per costruire il futuro".

"Nella prima Giornata nazionale desidero rivolgere a lei, Presidente Gabriele Nissim - ha continuato Mattarella - il mio particolare ringraziamento per il lavoro svolto da Gariwo, La Foresta dei Giusti, volto ad accrescere le conoscenze su coloro che si sono opposti a crimini contro l'umanità e sono riusciti a impedirli talvolta con il sacrificio della propria vita. Il Giusto richiama radici ebraiche antiche e profonde. Giusti sono stati coloro che hanno sottratto vite all'olocausto nazista. Ma Giusti sono anche coloro che ovunque nel mondo mettono in salvo persone inermi da genocidi, violenze, pulizie etniche, crudeltà generate da volontà di dominio. Mi auguro che questa Giornata, divenuta ora solennità civile, rappresenti un traguardo e un punto di partenza dal quale riprendere il cammino".