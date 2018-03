Zaia: tra Lega e Forza Italia dialogo e rapporto solido

Venezia, 6 mar. - "Il tormentone delle ultime ore delle Lega Nord che ha preso piu voti di Forza Italia non ha molto senso secondo me, la Lega ha già superato Forza Italia da anni ma questo non vuol dire che non si continui a dialogare e avere un rapporto solido. E i veneti sanno benissimo quanto stiamo facendo insieme in giunta". Lo ha sottolineato il presidente del Veneto, Luca Zaia, tornando a parlare all'alleanza con Forza Italia e del sorpasso in termini di voti da parte del Carroccio all'interno della coalizione di centrodestra.

Soffermandosi sulla scelta dei candidati alle prossime amministrative (Vicenza e Treviso) Zaia ha confermato che "i candidati li fanno le segreterie, io faccio i cantieri".