Libia, ripresi gli scontri a Sebha: un morto e 7 feriti

Roma, 6 mar. - Violenti scontri sono ripresi oggi a Sebha, nel centro-sud della Libia, tra i militari della Sesta brigata e gruppi armati della tribù Tebu. Secondo il portavoce del centro medico locale, Osama Al-Wafi, citato dalla tv libica Alnabaa, un bambino è rimasto ucciso e sette soldati feriti.

I combattimenti sono scoppiati dopo due giorni di calma nella regione, teatro la scorsa settimana di violenze tra le tribù Tebu e Awlad Suleiman, che hanno fatto almeno sei morti e 12 feriti.

Due giorni fa, il governo libico di Tripoli, guidato da Fayez al Sarraj, ha annunciato la creazione di una forza militare per garantire la sicurezza nel Sud della Libia, dopo aver già inviato rinforzi a difesa della Sesta brigata presente nella regione. Ieri è stato invece l'ufficio media dell'Operazione Dignità del generale Khalifa Haftar, l'uomo forte della Cirenaica, ad annunciare una nuova operazione militare "per far rispettare la legge" nel Sud della Libia. La nuova operazione coincide con una rafforzata presenza militare degli uomini di Haftar nella base Brak Al-Shatti, a nord di Sebha.