Stop aranciata senza arancia, 1 bambino su 3 beve bibite gassate

Roma, 6 mar. - Più di un bambino su tre in Italia consuma tutti i giorni bevande gassate e zuccherate. E` quanto emerge da un`analisi di Coldiretti su dati del ministero alla Salute in occasione dell`entrata in vigore del provvedimento nazionale che innalza dal 12% al 20% il contenuto di succo d`arancia delle bevande analcoliche prodotte in Italia e vendute con il nome dell`arancia a succo o recanti denominazioni che a tale agrume si richiamino, per un mercato delle bibite analcoliche che vale complessivamente 5,8 miliardi di euro.

L`aumento del succo di vera arancia - spiega la Coldiretti - va incontro alle richieste dei consumatori che sono sempre più attenti alla salute e al benessere personale, anche e soprattutto dei più piccoli. Segnale di questa tendenza è la diminuzione dei bambini italiani che bevono bevande gassate passati dal 48% del 2010 al 36% attuale.

Un andamento che conferma l`esigenza di aumentare il livello qualitativo dell`offerta in una situazione in cui si assiste in Italia - spiega la Coldiretti - a una vera invasione dall`estero con un fiume di 200 milioni di chili di succo di arancia straniero che valica le frontiere e finisce nelle bevande all`insaputa dei consumatori perché in etichetta viene segnalato solo il luogo di confezionamento.

"Un trend drammatico per gli agrumeti italiani che ha effetti pesanti sul piano economico e occupazionale per le imprese agricole, ma anche dal punto di vista ambientale e per la salute dei consumatori", ha affermato il presidente della Coldiretti Roberto Moncalvo, sottolineando che ultimi 15 anni sono andati persi 60mila ettari di agrumi e ne sono rimasti 124mila, dei quali 30mila in Calabria e 71mila in Sicilia.

Sotto accusa - conclude la Coldiretti - i prezzi pagati agli agricoltori che non riescono neanche a coprire i costi di raccolta a causa della concorrenza sleale dei prodotti importati dall`estero ma anche perché fino ad oggi ben l`88% delle aranciate era fatto solo di acqua, zucchero e aromi.