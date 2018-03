Salame Cacciatore Dop, in 2017 esportato 28% della produzione -2

Roma, 6 mar. - "Considerando la varietà di salami di qualità che esistono nel nostro Paese, riteniamo che questi numeri - commenta Lorenzo Beretta, presidente del Consorzio Cacciatore Italiano - siano soddisfacenti. Il 2017 - continua Beretta - è stato un anno particolarmente interessante per il nostro Consorzio che ha visto diverse novità. Prima fra tutte, il restyling dell`etichettatura e in particolare del marchio del Consorzio, con la finalità di renderlo ancora più riconoscibile agli occhi dei nostri consumatori. Infatti, abbiamo deciso di optare per colori molto incisivi - che richiamano la bandiera italiana - proprio per dimostrare, anche in caso di export, la provenienza del prodotto".

Una novità ha riguardato poi il Disciplinare di produzione della DOP. Infatti, è stato avviato un processo che ha portato all`eliminazione dei derivati del latte dagli ingredienti consentiti. Questa scelta ha l`obiettivo di offrire prodotti con uno standard qualitativo ancora più elevato, caratterizzato da una ricetta sempre più semplice e naturale, e di rispondere alle richieste dei consumatori con problemi d'intolleranza o allergia verso il latte e i suoi derivati. Dal 2003, il prodotto beneficia dell`attività di tutela, promozione e valorizzazione svolta dal Consorzio Cacciatore Italiano, appositamente costituito per fornire un`ulteriore garanzia per il consumatore che ne riconosce il marchio sul prodotto.