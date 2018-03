Salame Cacciatore Dop, in 2017 esportato 28% della produzione

Roma, 6 mar. - Un 2017 positivo per il Salame Cacciatore Italiano Dop. I dati arrivano dal Consorzio di tutela: sono stati prodotti e certificati oltre 3.500.000 Kg di salamini italiani alla cacciatora per un giro d`affari al consumo di oltre 50 milioni di euro, sostanzialmente in linea con l`anno precedente. Anche sul fronte dell`export, il dato è positivo: si stima che oltre 980.000 kg di salami italiani alla cacciatora, che rappresenta il 28% sulla produzione totale, venga destinata ai Paesi oltre confine: Germania in testa, seguita da Belgio, Austria e Francia.

Questo piccolo salume, dal peso generalmente inferiore ai 200g, tra i salami tutelati Dop (Denominazione di Origine Protetta) e Igp (Indicazione Geografica Protetta) mantiene saldamente il primo posto, rappresentando circa il 30% della produzione totale dei salami DOP e IGP. (Segue)