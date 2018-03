Coldiretti: da oggi più succo nelle aranciate, dal 12 al 20% -2

Roma, 6 mar. - Non va dimenticato - continua la Coldiretti - l`impatto economico sulle imprese agricole poiché l`aumento della percentuale di frutta nelle bibite andrà a salvare oltre diecimila ettari di agrumeti italiani con una estensione equivalente a circa ventimila campi da calcio, situati soprattutto in regioni come la Sicilia e la Calabria. L`aumento della percentuale del contenuto minimo di frutta al 20% corrisponde - spiega la Coldiretti - all`utilizzo di 200 milioni di chili in piu` di arance all`anno con effetti anche dal punto di vista paesaggistico in una situazione in cui una pianta di arance su tre (31%) è scomparsa in Italia negli ultimi quindici anni, mentre i redditi dei produttori sono andati a picco. Ad oggi per ogni aranciata venduta sugli scaffali a 1,3 euro al litro agli agricoltori vengono riconosciuti solo 3 centesimi per le arance contenute, del tutto insufficienti a coprire i costi di produzione e di raccolta. Una situazione che - denuncia la Coldiretti - alimenta una intollerabile catena dello sfruttamento che colpisce lavoratori, agricoltori ed i trasformatori attenti al rispetto delle regole.

"L`innalzamento della percentuale di succo di frutta nelle bibite va a migliorare concretamente la qualità dell`alimentazione e a ridurre le spese sanitarie dovute alle malattie connesse all`obesità in forte aumento", ha affermato il presidente della Coldiretti Roberto Moncalvo, sottolineando che "il prossimo passo verso la trasparenza è quello di rendere obbligatoria l`indicazione di origine in etichetta della frutta utilizzata nelle bevande per impedire di spacciare succhi concentrati importati da Paesi lontani come Made in Italy".