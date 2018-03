Coldiretti: da oggi più succo nelle aranciate, dal 12 al 20%

Roma, 6 mar. - Dopo 60 anni storico stop alle aranciate senza arancia con più frutta nelle bibite grazie all`entrata in vigore del provvedimento nazionale che innalza dal 12% al 20% il contenuto di succo d`arancia delle bevande analcoliche prodotte in Italia e vendute con il nome dell`arancia a succo o recanti denominazioni che a tale agrume si richiamino. Lo annuncia la Coldiretti in occasione dell`applicazione delle disposizioni contenute nella legge 161 del 30 ottobre 2014 che scattano dal 6 marzo trascorsi dodici mesi dal perfezionamento con esito positivo della procedura di notifica alla Commissione europea.

Un "risultato straordinario" per agricoltori e consumatori grandi e piccini salutato con la Giornata nazionale di mobilitazione da Roma nel palazzo Rospigliosi, a Reggio Calabria fino a Catania con iniziative in piazza per aiutare i cittadini a leggere le nuove etichette e festeggiare l`agrume più consumato in Italia con maxispremute, tutor delle arance per riconoscere le diverse varietà, nutrizionisti e arance per tutti.

L`innalzamento del contenuto di succo d`arancia - sottolinea la Coldiretti - modifica dopo 60 anni una norma del 1958 e mira, in primo luogo, a tutelare la salute dei consumatori adeguandosi ad un contesto programmatico europeo che tende a promuovere una alimentazione più sana ed a diffondere corretti stili alimentari. In tale ambito, alcuni studi hanno posto in evidenza che una bevanda con il 20% di succo di arancia aiuti a soddisfare il fabbisogno giornaliero di vitamina C raccomandato dalle diverse Accademie scientifiche e la sua assunzione veicola un variegato mix di sostanze fitochimiche che possono incidere positivamente sulle difese del sistema immunitario. Con la nuova norma - precisa la Coldiretti - si contribuisce, inoltre, ad offrire il giusto riconoscimento alle bevande di maggior qualità riducendo l`utilizzo di aromi artificiali e soprattutto di zucchero la cui elevata concentrazione potrebbe essere utilizzata per sopperire alla minore qualità dei prodotti.

Il consiglio della Coldiretti è quello di verificare nelle etichette delle aranciate l`effettiva presenza di un contenuto in succo minimo del 20% poiché la norma prevede che le bevande prodotte anteriormente alla data di inizio dell`efficacia delle disposizioni possano essere commercializzate fino ad esaurimento delle scorte.