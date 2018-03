Italia-Russia, Dieci Regioni italiane alla XV edizione del MITT

Mosca, 6 mar. - Dieci Regioni italiane alla venticinquesima edizione del MITT, il Salone turistico più importante della Federazione Russa, si svolgerà dal 13 al 15 marzo a Mosca. Sette padiglioni del complesso fieristico Expocenter, con un'ampia area espositiva di circa 40 mila mq sulla quale è prevista la partecipazione di quasi 2000 espositori provenienti da tutto il mondo.

La Russia è stata sempre uno dei mercati più importanti per l'Italia dove si registra una costante crescita dell'interesse verso la ricca e multiforme offerta turistica italiana. Anche il Consolato Generale d'Italia a Mosca ha registrato nel 2017 un incremento dei visti rilasciati (+12,4 % rispetto al 2016).

Il 2017 in un certo senso è stato l'anno di ripartenza del mercato turistico russo. Secondo le statistiche della Banca d'Italia nei primi undici mesi del 2017 i visitatori russi in Italia sono stati 872 mila (+7,4% rispetto lo stesso periodo del 2016), per 825 milioni di euro di spesa (+4,2%). Anche secondo i dati di Rosstat (Comitato russo della statistica) il numero di connazionali è tornato a livelli pre-crisi (2014), dimostrando nei primi 9 mesi del 2017 un incremento del 28% rispetto analogo periodo del 2016.

È aumentato notevolmente il numero dei voli dalla Russia verso l'Italia. Dal dicembre 2017, la compagnia aerea S7 ha iniziato a volare da Mosca a Roma, da San Pietroburgo a Torino e a Verona. Nel periodo estivo del 2018 la stessa Compagnia collegherà Mosca con gli aeroporti di Catania, Olbia e Bari. Aeroflot dal primo luglio aggiungerà nuovi voli da Mosca, in direzione Verona e Napoli. La compagnia aerea Pobeda da febbraio scorso ha inaugurato i voli Mosca - Treviso e San Pietroburgo - Pisa, la compagnia aerea UTAIR dal dicembre del 2017 ha iniziato ad effettuare i voli da Mosca a Milano.

Ci saranno 10 regioni italiane nello spazio ENIT al MITT 2018 (oltre 650 mq), all'ingresso del Padiglione 2: Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Calabria, Campania, Puglia, Emilia Romagna, Marche, Toscana, Sardegna e Sicilia e nove aziende dei settori dell'ospitalità e dell'intermediazione con un`area personalizzata: Cremonahotels.it; Larus Viaggi; Air Italy (Meridiana) - Global GSA; Avanspettacolo Venezia Dinner Show - The First; Exclusive Cabaret Theatre Restaurant in Italy.