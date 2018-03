Piazza Affari tonica (+1,1%), spread giù. In luce Telecom e Fca

Milano, 6 mar. - Piazza Affari tonica a metà mattinata, tra le migliori Borse oggi in Europa. L'indice principale Ftse Mib segna un rialzo dell'1,1% a 22.063 punti. Sul fronte dei titoli di Stato, i Btp recuperano terreno con lo spread che scende a 140 punti. I mercati sembrano aver digerito l'esito del voto di domenica che lascia, come da attese, il paese senza una maggioranza chiara in Parlamento.

Tra le blue chip milanesi, in luce Telecom (+4,4%) in scia alle indiscrezioni sulla discesa in campo del fondo attivita Elliott che avrebbe rastrellato azioni del gruppo telefonico in chiave anti-Vivendi. Corre anche Fca (+3,2%) e CnhI (+3%). Recuperano i titoli della galassia Finvinest: Mondadori +4%, Mediaset +2,7%, ieri penalizzate dal risultato elettorale. Giù Luxottica (-1,6%) che ha annunciato di avere acquisito il 67% di Fukui Megane, uno dei più importanti produttori giapponesi del distretto dell'occhialeria di Fukui.