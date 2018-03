Elezioni, M5s: in Sicilia un cappotto, conquistati tutti i collegi

Roma, 6 mar. - "I dati definitivi dei collegi plurinominali devono ancora arrivare, una cosa però è certa: in Sicilia il Movimento 5 Stelle conquista 28 seggi uninominali su 28. Un'apoteosi (come direbbe Alessandro Di Battista). Un vero e proprio cappotto! La Sicilia ha sempre dimostrato di essere pronta al cambiamento, un cambiamento mancato (per poco) a novembre per colpa degli impresentabili e dei loro voti inquinati, e che oggi - con quasi il 50% di preferenze al M5S - ha avuto la sua rivincita. Adesso i siciliani possono contare su un esercito a 5 stelle pronto a rappresentare al meglio, e come mai prima, la nostra amata Sicilia". E' quanto si legge sul blog delle stelle in un post a firma M5s.