Banche, Mustier (Unicredit): nuovo governo velocizzi cessioni npl

Roma, 6 mar. - Il nuovo governo dovrebbe intervenire per velocizzare lo smaltimento degli Npl dopo che il precedente ha eliminato il rischio sistemico del settore in Italia. È quanto ha auspicato l'a.d. di Unicredit Jean Pierre Mustier intervenendo al congresso della Fabi.

"È stato importante l'intervento dell'ultimo governo per evitare che alcune banche fallissero - ha detto - perché ha eliminato il rischio sistemico del settore italiano".

"Ovviamente restano dei rischi - ha aggiunto - che possono essere anche importanti ma non sono sistemici come quelli degli Npl che però può essere affrontato e risolto. La grande differenza rispetto agli altri paesi è che gli npl restano per molto tempo nei bilanci delle banche italiane e il nuovo governo dovrebbe affrontare questo tema".